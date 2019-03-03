ألفارو موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ريال سوسيداد ومواصلة مطارة برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

واصل أتلتيكو مدريد مطاردة نادي برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه 2/0 على مضيفه ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الأحد.

وسجل ألفارو موراتا هدفين في ظرف 3 دقائق (30 و33)، ليبقي على آمال أتلتيكو مدريد في التتويج باللقب رغم صعوبة مهمته.

وجاء الهدف الأول لموراتا بمساعدة دييغو غودين، بعد ضربة ركنية لعبها توماس ليمار، وكذلك كان الهدف الثاني برأسية من موراتا، مستغلًا ركلة حرة لعبها كوكي.

وطرد حكم المباراة اللاعب كوكي من أتلتيكو مدريد بعد خطأ على جوسيبا زالدوا في الدقيقة 62.

وسجل أتلتيكو مدريد فوزه رقم 15، مقابل 8 تعادلات و3 خسائر، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.

في حين تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن (مؤقتًا).