”يويفا“ يفتح تحقيقًا ضد دييغو سيميوني بعد سلوكه المشين في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتح تحقيق ضد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، على خلفية الحركة غير الأخلاقية التي قام بها بعد الهدف الأول لفريقه في مرمى يوفنتوس.

وجاء قرار اليويفا بعد توصله بتقرير حول الحادثة والتي تضمنت سلوكًا غير مناسب من طرف المدرب الأرجنتيني.

وحسب صحيفة ”أس“ فإن قوانين الاتحاد الأوروبي التأديبية لا تعاقب بالإيقاف في مثل هذه الوقائع وقد يتلقى سيميوني غرامة مالية أو إنذارًا أو كلاهما.

كما بإمكان اليويفا دراسة الحالة على كونها سلوكًا غير رياضي ومعاقبة بالإيقاف لأن تاريخ المدرب الأرجنتيني سيئ وسبق إيقافه الموسم الماضي وغاب عن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان سيميوني قد اعتذر عن حركته المشينة مؤكدًا أنه لم يقصد بها يوفنتوس وجماهيره وأنها كانت عفوية نتيجة ما تعرض له الفريق من ضغوط وقرارات من تقنية الفيديو.