بعد الهزيمة أمام برشلونة.. ريال مدريد يسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا جديدًا على ملعب سنتياغو برنابيو

مُني نادي ريال مدريد بأسوأ سجل له على ملعبه سانتياغو برنابيو هذا الموسم إذ فاز في 6 مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الليغا، وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عامًا خاصة وأنه خسر 13 مباراة.

وتعرّض الريال لثلاث هزائم متتالية على البرنابيو في لحظة حاسمة بالموسم وكانت أمام جيرونا وبرشلونة (الأخير في الكأس والليغا)، بشكل أبعد النادي الملكي عن حلم التتويج بالليغا بخلاف تعرضه للإقصاء من كأس الملك.

ولم يسبق وأن خرج ريال مدريد مهزومًا من على ملعبه لثلاث مباريات متتالية في كل البطولات منذ 15 عامًا، وتعرض الريال لثمان هزائم في 26 جولة بالليغا ليقترب من 10 هزائم الذي أنهى به موسم 2008-2009، بل إن 6 من هذه الهزائم كانت على ملعب البرنابيو، وهي المسألة التي لم تحدث منذ موسم 1999-2000.

وحينها خسر ريال مدريد في ثماني جولات بالليغا، ست منها على ملعب البرنابيو.