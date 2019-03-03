مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. كارفاخال يرفع الراية البيضاء وراكيتيتش يرفض الاحتفال المبكر

اعترف داني كارفاخال، مدافع نادي ريال مدريد، بابتعاد فريقه تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الخسارة التي تلقاها الملكي أمام برشلونة بهدف نظيف، مساء أمس السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأصبح الفارق بين برشلونة المتصدر، وريال مدريد الثالث، 12 نقطة، بعد مرور 26 أسبوعًا على المسابقة.

وقال كارفاخال، في تصريحات عقب المباراة: ”لقد أحرزوا هدفًا وفازوا بالمباراة، ونحن فشلنا في هزّ الشباك، لقد انتهى الدوري بالنسبة لنا“.

وأضاف: ”لن نستسلم، ولكن الأمر أصبح منتهيًا، الهزيمة كانت صدمة كبيرة بالنسبة لريال مدريد، لأن المباراة كانت فرصة من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب“.

وتابع: ”أعتقد أن ريال مدريد لا يستحق الخسارة أمام برشلونة في المباراتين الأخيرتين في الكأس والليغا، ولكن هذه هي كرة القدم، عليك أن تستغل الفرص كي تحقق الفوز، نجح برشلونة في ذلك خلال المواجهتين، بينما فشل ريال مدريد في هز الشباك طوال 180 دقيقة أمامهم“.

على الجانب الآخر، قال إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، وصاحب هدف الفوز، في تصريحات عقب المباراة: ”أنا فخور للغاية بما فعله الفريق، ليس من السهل على الإطلاق أن تحقق الفوز على ريال مدريد مرتين في 3 أيام، قاتلنا ونجحنا في تحقيق ذلك، ونستحق الفوز في المرتين“.

وأضاف: ”مباراة أمس كانت مختلفة عن لقاء يوم الأربعاء في الكأس، بدأنا مباراة أمس جيدًا، ولعبنا بشكل أفضل من ريال مدريد، وكانت الخطورة لصالحنا، في الشوط الثاني تعرضنا للضغط، ولكن برشلونة كان يستطيع قتل المباراة من خلال الهجمات المرتدة“.

ورفض راكيتيتش الحديث عن حسم برشلونة لبطولة الدوري، موضحًا: ”لا يزال هناك طريق طويل أمام برشلونة كي يفوز بالبطولة، هذه خطوة كبيرة نحو اللقب، ولكن لا يزال أمامنا العديد من المباريات كي نحسم الأمور. ومن حق جماهير برشلونة أن تحتفل الآن بهذا الفوز الكبير“.