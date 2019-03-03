مباراة برشلونة وريال مدريد.. جوردي ألبا يعتدي على شيندو مدير فريق ”الميرنغي“ (فيديو)

التقطت عدسات المصورين لقطة غاضبة واعتداء من جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، على شيندو، لاعب ريال مدريد السابق ومدير الفريق الحالي، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وخرج لاعبو برشلونة غاضبين للغاية بعد صافرة الحكم أونديانو ماييانكو، بسبب عدم معاقبة سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، بعد ضربه ليونيل ميسي، على وجهه.

وكشفت الكاميرات الخاصة بشبكة ”غول“ الإسبانية عن اعتداء ألبا بيديه على شيندو، الذي كاد يسقط على الأرض لحظة خروج اللاعبين إلى غرف الملابس.

ورفض ”ماييانكو“، حكم المباراة، الاستعانة بغرفة الـVAR للتأكد من ضرب ”راموس“ لـ“ميسي“، وسط احتجاجات من لاعبي البلوغرانا، لكن، في النهاية أكمل لاعب ريال مدريد المباراة حتى نهايتها.

وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الحاسم في مباراة قمة شابها الحذر وافتقرت للإثارة التي تصاحبها دائمًا، ودفعت الفريق الكتالوني إلى توسيع الفارق إلى 12 نقطة مع ريال وإنهاء آماله عمليًا في العودة لسباق اللقب.