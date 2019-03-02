”هدف“ نادي برشلونة في الميركاتو معروض على ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ ماركا “ أن الصربي لوكا جوفيتش هداف فرانكفورت والدوري الألماني عرض على ريال مدريد الذي لا يزال لم يقرر بشكل نهائي في مسألة تعاقداته الصيف القادم، رغم كون الإدارة التقنية معجبة باللاعب وتضعه بين الاحتمالات.

وتألق لوكا جوفيتش هذا الموسم رفقة فريقه فرانكفورت، ورغم كونه يبلغ فقط 21 سنة لكنه محط اهتمام فرق كبرى، كبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأرسنال.

وسجل المهاجم الصربي هذا الموسم 21 هدفًا في 29 لقاء، ويمتد عقده مع الفريق الألماني لغاية صيف 2021.

وذكرت ماركا أن برشلونة يستعد لتقديم عرض لفريق فرانكفورت لضم المهاجم الصربي، حيث يبحث الفريق عن بديل للأوروغواياني لويس سواريز المهاجم الوحيد في لائحة الفريق، بعد رحيل كل من باكو ألكاسير ومنير الحدادي.

وسيشهد صيف الانتقالات الصيفية القادم حربًا كبيرة بين كبار أوروبا حول مركز قلب الهجوم، في ظل تقدم عدة مهاجمين في السن، كحال ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ وبنزيما في ريال مدريد وسواريز في برشلونة وماندزوكيتش في يوفنتوس وكافاني في باريس سان جيرمان.

كما يبحث تشيلسي عن قلب هجوم، ومانشستر يونايتد بدوره يرغب في التخلص من البلجيكي لوكاكو.