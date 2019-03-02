فينسيوس جونيور يُسبب مشكلة لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، بأن اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور يثير مشكلة في ريال مدريد؛ بسبب عدم قدرته على تسجيل الأهداف، وذلك قبل المباراة المرتقبة للفريق الملكي أمام برشلونة في الدوري الإسباني، السبت.

لأول مرة … الكلاسيكو من 1973 إلى 2018 #ElClásico ⚽ الجزء ???? 1 من دي ستيفانو ، يوهان كرويف، مارادونا، روماريو، الظاهرة رونالدو، زيدان، فيغو … إلى الهداف التاريخي للكلاسيكو ”ميسي“ ???????? فرجة ممتعة ???????? pic.twitter.com/cxfeTTWsDM — LaLiga (@LaLigaArab) March 1, 2019

وظهر جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، بمستوىً جيد في مباراتي ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وحصل على عدة فرص لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف.

وتعادل ريال مدريد 1/1 مع برشلونة على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب قبل أن يخسر 0/3 على ملعب سانتياغو برنابيو، رغم أن الفريق الملكي قدّم واحدة من أفضل مباريات الموسم الحالي.

وذكرت شبكة ”ABC“: ”دائمًا ما تحافظ الفرق العظيمة تاريخيًا على مستواها بتسجيلها هدفًا واحدًا على الأقل من 3 فرص سانحة، لقد كتب ريال مدريد في السنوات الخمس الأخيرة أسطورته في أوروبا مع متوسط نجاح كهذا“.

وأضافت: ”المشكلة مع ريال مدريد اليوم هي أن نسبة تسجيل الهدف أقل بكثير، حيث سجل هذا الموسم 87 هدفًا من 424 تسديدة بمعدل هدف كل 4.8 تسديدة، بينما برشلونة لم يسجل أي هدف رغم الفرص الواضحة للقيام بذلك بـ 3 فرص من فينيسيوس و3 من كريم بنزيما وواحدة من ريغيليون ولوكاس فاسكويز“.

وأفادت الشبكة الإسبانية: ”شاهد الجهاز الفني بقيادة سانتياغو سولاري مقاطع فيديو لجميع المباريات، والتحركات الهجومية لريال مدريد ومنها كلاسيكو كأس إسبانيا لجمّع البيانات والقياس عن بعد“للأهداف، الفرص، التمريرات واللقطات لكل لاعب طوال الموسم، والنتيجة واضحة: إنها مسألة الحسم أمام المرمى بعد التمرير“

وقالت الشبكة: إن الرسالة التي نقلها سولاري في غرفة الملابس قبل معركة الكلاسيكو، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، وأياكس، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا هي أن المشكلة ليست بجودة اللاعبين؛ لأن كل من بنزيما وغاريث بيل وفينيسيوس يملكونها؛ لكن المشكلة هي بالثقة أمام المرمى والتسرع في التمرير“.

وأشارت الشبكة: ”الآن فينسيوس لديه عمل محدد للقيام به، البرازيلي كان بالفعل يقوم بتدريبات خاصة بالتسديد على المرمى يوميًا في التدريبات، ولكن الآن ستكثف هذه المهمة لتحسين الدقة والقوة. تكمن مشكلة الشاب الحالية في أنه بعد أن يقطع نصف الطريق بسرعته ومهارته لا يسدد الكرة بالجودة الكافية“.

وواصل: ”العمل الذي سيقوم به الجهاز الفني من الآن فصاعدًا هو تدريب فينسيوس وجعل تسديداته على المرمى هي الشيء الحاسم بالنسبة له وليس مراوغاته وأيضًا محاولة استخراج كامل إمكانياته“.

وقالت شبكة ”ABC“: إن أسطورة ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس سبق وحدث معه الأمر ذاته أول مباراة مع المدرب خورخي فالدانو، حين أضاع هدفين، بعدها جعله يسدد كثيرًا في أماكن صغيرة لتحديد ورفع جودة تسديداته، وما تبقى من قصة نجاحه الجميع يعرفها بالفعل. الأن فينيسيوس يريد أن يتبع نفس النهج“.

ويستقبل ريال مدريد منافسه برشلونة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.