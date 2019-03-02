قبل مباراة الكلاسيكو.. تير شتيغن يعترف أنه فكّر في الرحيل عن برشلونة

كشف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حامي عرين برشلونة الإسباني، أنه فكر في الرحيل عن النادي الكتالوني؛ بعدما كان يلعب دور الحارس الثاني خلف التشيلي كلاوديو برافو.

وقال تير شتيغن في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”عندما تنتقل إلى نادٍ من دولة أخرى، فإن أول ما يجب أن تفعله للانسجام هو تعلم اللغة“.

وأضاف: ”تمكنت في الموسم الأول لي مع برشلونة، من التعامل بشكل جيد مع الوضع عندما كان كلاوديو برافو هو الحارس الأول“.

وأردف الحارس الألماني: ”إنه حارس جيد، وحصل على المركز الأساسي في هذا الموسم، ولم يقم المدرب بتغييره؛ لأنه كان يقدم أداءً رائعًا، قيمت الأمور في هذه الفترة وأدركت أنني أريد اللعب، ولذلك فكرت في مغادرة برشلونة“.

وأصبح تير شتيغن الحارس الأول لبرشلونة بعد رحيل برافو إلى مانشستر سيتي صيف العام 2016، ورغم ارتكابه هفوات قاتلة في البداية؛ إلا أنه أصبح ركيزة أساسية في النادي الكتالوني، وحصد إعجاب مشجعي الفريق بتصدياته المذهلة.

وعن الخروج من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام روما، قال تير شتيغن: ”لقد كان إقصاءً صعبًا على برشلونة، خاصة أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يعد هدفًا رئيسيًا لنا“.

وأتم: ”مع ذلك لا يمكننا إهمال المنافسة في الدوري الإسباني، ورغم أننا نسيطر على الصدارة، لكن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يمثلان تهديدات واضحة لنا“.

وشارك تير شتيغن، البالغ من العمر 26 عامًا، مع برشلونة في 175 مباراة، استقبل فيها 160 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 74 مباراة.