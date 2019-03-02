الكلاسيكو.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يحل نادي برشلونة ضيفًا من جديد على غريمه التقليدي ريال مدريد في معقله ”سانتياغو برنابيو“، مساء السبت، في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ويأتي كلاسيكو الليغا بعد 72 ساعة فقط من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد بثلاثية من دون رد على يد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع الفريق الملكي البطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح كلاسيكو الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بإدارة الحكم ألبرتو مايينكو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1″ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف من أرض الملعب و“بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلقين خليل البلوشي وخالد الغول.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 57 نقطة، وحصد الفريق الكتالوني 17 فوزًا و6 تعادلات وخسر مرتين فقط، بينما سجل البارسا 65 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة من خلال 15 انتصارًا و3 تعادلات و7 هزائم، وسجل الريال 43 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض الفريقان الكلاسيكو رقم 178 في الليجا، ويتفوق الريال برصيد 72 انتصارًا بفارق فوز وحيد على برشلونة، بينما تعادلا 34 مرة.

ويبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هداف كلاسيكو الليجا برصيد 18 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن ألفريد دي ستيفانو مهاجم ريال مدريد الأسبق، ويعد أقرب منافس حالي لميسي على هذا اللقب زميله لويس سواريز نجم برشلونة برصيد 9 أهداف.

رد الاعتبار

يبحث ريال مدريد عن رد الاعتبار من أجل تحقيق الفوز على برشلونة بعد أن ودع كأس الملك على يد البارسا، ويفتقد الفريق خدمات مدافعه ناتشو للإيقاف في هذه المباراة.

ويدرس المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بنفس التشكيلة التي خاض بها لقاء الكأس، مع عودة تيبو كورتوا على حساب الحارس كايلور نافاس.

ويعتمد الريال على رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران مع الظهير الأيمن داني كارفخال والظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، بينما يقود خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش مع لاعب الارتكاز كاسيميرو. ويقود خط الهجوم كريم بنزيمة وخلفه الثنائي فينسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

الضربة الثالثة

يبحث برشلونة عن الضربة الثالثة لغريمه ريال مدريد بعد أن فاز عليه في مباراة الدور الأول لليغا بخماسية، كما انتصر في كلاسيكو كأس الملك بثلاثية، ويبقى الفوز في الدور الثاني لليجا من أجل تعزيز الصدارة وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج.

ويستعيد البارسا خدمات لاعب الوسط آرثر بجاهزية تامة، بينما يغيب رافينيا للإصابة، ويفكر المدرب أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في الدفع بنفس التشكيلة التي شاركت في مباراة الكأس، وربما يكون هناك تعديل وحيد بعودة صامويل أومتيتي بدلاً من كليمنت لينجليه.

ويراهن فالفيردي على تألق الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي الدفاعي جيرارد بيكيه وأومتيتي أو لينجليه والظهير الأيمن نيلسون سيميدو والظهير الأيسر جوردي ألبا، بينما يقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره سيرجي روبيرتو مع المخضرم إيفان راكيتيتش.

ويقود خط الهجوم القناص لويس سواريز مع الأسطورة ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي للضغط على دفاعات ريال مدريد.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن برشلونة يتفوق نفسيًا على ريال مدريد، خاصة أنه في الأساس يتصدر جدول الترتيب في الليجا وبفارق مناسب.

وأضاف: ”المهمة ستكون صعبة على الريال لكسر حاجز التفوق النفسي، وبرشلونة لديه القدرة التكتيكية على إسقاط الفريق الملكي في عقر داره من جديد، ولكن الريال بحاجة ماسة للفوز، ولو لم يفز بالليجا“.