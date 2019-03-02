الكلاسيكو.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا على منافسه ريال مدريد، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتحوم الشكوك حول قدرة المدافع سيرجيو راموس على المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الركبة، بعد اصطدامه بزميله البرازيلي كاسيميرو، خلال كلاسيكو الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: “ من الصعب الذهاب إلى ملعب سانتياغو برنابيو مرتين متتاليتين، وتحقيق الفوز هناك. لكننا سنلعب من أجل الانتصار، رغم أن مواجهة الغد تختلف عن مباراة الكأس“.

وجاءت قائمة ريال مدريد للكلاسيكو كالتالي: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، لوكا، داني كارفاخال، فاييخو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، ريغيلون، توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيبايوس، ماريانو دياز، كريم بنزيما، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.