الكلاسيكو.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يستعد عشاق كرة القدم لموعد جديد مع مباريات الكلاسيكو، عندما يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسبق أن لعب الفريقان 88 مباراة في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في 52 مباراة، مقابل 21 لبرشلونة، في حين تعادلا 15 مرة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بفوز برشلونة 5/1 في أكتوبر الماضي.

كما فاز برشلونة 3/0، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن تعادلا 1/1، في مباراة الذهاب.

وسجل ريال مدريد 181هدفًا، في حي سجل برشلونة 109 أهداف.

وقال سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد قبل المباراة: ”استفقنا مجددًا، نريد الحصول على نقاط المباراة، وسنلعب بكل حماس، وبنفس الروح، وسنحاول تحسين بعض الأشياء، قدّمنا كل شيء من أجل الفوز في الكلاسيكو الماضي للتأهل للنهائي، ونحن الآن نفكر في مواجهة الدوري“.

وجاءت قائمة برشلونة للكلاسيكو كالتالي: مارك آندري تير شتيغن، سيلسين، سيميدو، جيرارد بيكيه، صاموئيل أومتيتي، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، موريلو، لينغليت، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو، أرتورو فيدال، ألينيا، مالكوم، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عقمان ديمبلي.