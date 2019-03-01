ألفارو بينيتو مدرب ريال مدريد ”ب“ أول ضحايا هزيمة الكلاسيكو أمام برشلونة

أقال نادي ريال مدريد، ألفارو بينيتو مدرب فئة الشباب ”ب “بشكل مفاجئ، عقب انتقاده لأداء الفريق أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعتبر ألفارو بينتو أحد لاعبي ريال مدريد السابقين وأحد المدربين الشباب في الفريق الذي يشتغل مع الفئات الصغرى منذ 3 سنوات وحقق نتائج طيبة، لكنه أيضًا يحضر بشكل مكثف في القنوات والإذاعات المحلية لتحليل لقاءات الفريق الأول ولقاءات الدوري الإسباني.

وحسب الصحافة المدريدية فسبب الإقالة لم يكن فنيًا بل جاء نتيجة انتقاد ألفارو بينيتو لـ3 لاعبين من ريال مدريد وحملهم مسؤولية الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن ريال مدريد لاعبه السابق راؤول غونزاليس مدربًا لنفس الفئة رغم كون فريق الشباب ”ب“ يحتل المركز الثاني في بطولته خلف أتلتيكو مدريد بنقطة وبلقاء ناقص.

وانتقد بينيتو كروس وراموس لكونهما لم يتحركا اتجاه سواريز وتركاه وحيدًا ليسدد في المرمى في الهدف الأول، بينما انتقد كاسيميرو لكونه كان قريبًا من عثمان ديمبيلي في الهدف الثاني ولم يذهب للضغط عليه.

من جهة أخرى أعلنت سلطات العاصمة الإسبانية مدريد أنها تشرف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية الخاصة بعملية تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام غدًا السبت، وذلك بمشاركة 160 عنصرًا من عناصر الأمن.

وكشفت السلطات أن ما يقرب من 250 ضابطًا من الشرطة الوطنية وأجهزة أخرى سيتولون عملية حفظ الأمن في المناطق المحيطة بملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، الذي سيستضيف اللقاء.

ويشارك في هذه العملية، بالإضافة إلى قوات الشرطة الوطنية، 90 عنصرًا من الشرطة البلدية و60 عنصرًا من الصليب الأحمر، بالإضافة إلى 1200 فرد أمن تابعين لريال مدريد.