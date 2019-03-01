قبل الكلاسيكو.. برشلونة يسخر من لوكا مودريتش (صورة)

سخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، السبت، على استاد سانتياغو برنابيو.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لمودريتش وهو يمسك بقميص ليونيل ميسي قائد برشلونة، في إحدى الكرات لمحاولة إيقافه، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، والتي انتهت بفوز برشلونة 3/0.

وعلق الحساب الرسمي لبرشلونة ساخرًا: ”من الأسهل أن تحصل على قميص ليونيل ميسي من خلال متجرنا الإلكتروني“.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين غدًا في الكلاسيكو، وهي المباراة الرابعة بين الفريقين الموسم الحالي، وكان برشلونة قد فاز في الذهاب 5/1 على ملعب كامب نو، قبل أن يتعادلا 1/1 في كأس ملك إسبانيا، ثم 3/0 لبرشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 57 نقطة مقابل 48 نقطة لريال مدريد في المركز الثالث.