رغم إصابته القوية.. رافائيل فاران يعود إلى التدريبات استعدادًا للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

شارك المدافع الفرنسي رافائيل فاران في تدريبات ريال مدريد، استعدادًا لمواجهة منافسه برشلونة السبت، في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان فاران قد نشر صورة على حسابه في موقع ”إنستغرام“ صورة لركبته وقد تعرض لإصابة بليغة في لقطة الهدف الثاني لبرشلونة في مباراة الفريقين الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتلقى المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم الماضية، العلاج في الملعب لكنه أكمل اللقاء دون مشاكل.

ومن المتوقع أن يكون فاران جاهزًا للمشاركة أمام برشلونة بصورة طبيعية بعد ظهوره في تدريبات اليوم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 57 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث وفي جعبته 48 نقطة.