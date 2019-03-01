تيتي يكشف أسباب ضم فينيسيوس جونيور لمنتخب البرازيل

كشف تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن سبب استدعاء فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد لأول مرة لتشكيلة الفريق بقوله إنه لا توجد بطولات كبرى خلال هذه الفترة فضلًا عن سعيه لتعزيز الفريق بالمواهب الشابة.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد دفع نحو 46 مليون يورو (39.6 مليون جنيه إسترليني) لنادي فلامنغو مقابل الحصول على خدمات اللاعب في 2017 وكان عمره وقتها 16 عامًا رغم أنه شارك مرتين فقط كبديل مع النادي المنتمي لريو دي جانيرو، وانتقل إلى العاصمة الإسبانية العام الماضي.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عن أسباب اختيار فينيسيوس جونيور البالغ عمره 18 عامًا قال تيتي: ”في هذه الشهور لا توجد مباريات أو مسابقات كبرى وهي فترة مهمة لتعزيز المواهب الشابة في الفريق لذلك قررت ضمه.

”فينيسيوس انضم للفريق الأول لريال مدريد دون أن يخوض أي مباراة لكنه أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة سانتياغو سولاري حاليًا.

“ فينيسيوس يلعب في ريال مدريد ويتعرض لضغوط كبيرة فنية وبدنية لذلك من المهم أن نضمه ونراه على الطبيعة، إنه ينافس على ألقاب كثيرة، أرغب في تطوير قدراته ومساعدته على التقدم“.

ويغيب القائد نيمار عن التشكيلة بسبب مشكلة في القدم أبعدته عن صفوف باريس سان جيرمان منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كما استبعد المدرب فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومارسيلو ظهير ريال مدريد.

وتستعد البرازيل لاستضافة كأس كوبا أمريكا في يونيو/ حزيران المقبل.