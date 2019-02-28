منتخب البرازيل يعلن ضم فينيسيوس جونيور لأول مرة بعد مستواه الجيد مع ريال مدريد

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل استدعاء فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد لأول مرة، وسيسافر مع الفريق لخوض مباراتين وديتين في مارس آذار، أمام بنما وجمهورية التشيك.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عن أسباب ضم فينينيوس: ”يلعب في نادٍ ينافس على ألقاب كثيرة، أرغب في تطوير قدراته ومساعدته على التقدم، مشاركته في مباريات والانضمام لزملائه في منتخب البرازيل وارتداء قميص منتخب بلاده من الأمور المهمة له“.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد دفع نحو 46 مليون يورو (39.6 مليون جنيه إسترليني) لنادي فلامنغو مقابل الحصول على خدمات اللاعب في 2017، وكان عمره وقتها 16 عامًا، رغم أنه شارك مرتين فقط كبديل مع النادي المنتمي لريو دي جانيرو. وانتقل إلى العاصمة الإسبانية العام الماضي.

ويغيب القائد نيمار عن التشكيلة؛ بسبب مشكلة في القدم أبعدته عن صفوف باريس سان جيرمان منذ يناير كانون الثاني.

كما استبعد المدرب فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومارسيلو ظهير ريال مدريد.

ومن بين اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب إيدر ميليتاو مدافع بورتو ولوكاس باكيتا لاعب الوسط المهاجم في نادي ميلانو وداني الفيس لاعب باريس سان جيرمان.

وتلعب البرازيل مع بنما في بورتو البرتغالية في 23 مارس آذار، وتواجه جمهورية التشيك في براج بعدها بثلاثة أيام.

وفاز بطل العالم خمس مرات، بكل مبارياته الست، التي خاضها منذ خروجه من دور الثمانية لكاس العالم في روسيا في يوليو تموز الماضي.

وسيخوض مبارياته الرسمية المقبلة في كأس كوبا أمريكا التي تنطلق في ساو باولو صيف العام الجاري.