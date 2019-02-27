الكلاسيكو.. هل ظلم الحكم ريال مدريد أمام برشلونة؟ (شاهد)

أبرزت صحيفة ”آس“ 3 لقطات مثيرة للجدل لصالح ريال مدريد في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي انتهى بتأهل برشلونة بعد الفوز 3-0 .

وشكك خبير التحكيم في الصحيفة في الهدف الثاني لبرشلونة وتساءل إن كان ديمبيلي في وضعية تسلل، كما أكد أن تدخل راكيتش على لوكاس فاسكيز كان يستحق ضربة جزاء.

وأسقط الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور في الشوط الأول بعد احتكاك مع البرتغالي سيميدو وأبرز صور الاحتكاك وجود تلامس على رجل لاعب ريال مدريد.

كما كان طالب برشلونة بضربة جزاء بعد تدخل راموس على راكيتش في الشوط الثاني.

حكم اللقاء استشار حكم الفيديو في لقطة فينسيوس جونيور لكنه أكمل اللقاء بينما لم يتدخل حكم الفيديو في باقي اللقطات المثيرة للجدل.

وهزم برشلونة ريال مدريد 3-0 و4-1 في مجموع اللقاءين ليتأهل للنهائي للدفاع عن لقبه وسيواجه الفائز من لقاء فالنسيا وريال بتيس الذي يجرى الخميس.