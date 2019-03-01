ريال مدريد يستقر على بيع غاريث بيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، استقر بشكل نهائي على بيع المهاجم الويلزي غاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ فإن بيل أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في ريال مدريد، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم انضباط سلوك بيل خلال الفترة الماضية، كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب، إذ رفض اللاعب الويلزي الاحتفال مع زملائه بعد هدفه على ليفانتي قبل أيام في الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن بيريز كان يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة الفريق الملكي، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، ولكن ما حدث كان شيئًا مختلفًا، إذ لم يتمكن اللاعب من تحسين مستواه الفني، بل كان أداؤه في تراجع كبير مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.

وسجل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفًا فقط في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ولم ينل بيل إعجاب جماهير ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 101 مليون يورو.

ولعب بيل 221 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 101 هدف، وصنع 63، وفي الموسم الحالي سجل بيل 13 هدفًا وصنع 5 في 32 مباراة.