الكلاسيكو.. غاريث بيل يصالح لوكاس فاسكيز قبل دقائق من مباراة برشلونة وريال مدريد (شاهد)

نشر غاريث بيل للتو صورة على حسابه في انستغرام يشجع خلالها الفريق قبل استضافة برشلونة في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ويصالح في الوقت ذاته زميله لوكاس فاسكيز.

وانتهت مباراة الذهاب في كامب نو في وقت سابق من الشهر الحالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لكن النجم الويلزي استبق مباراة العودة بتمني الفوز لفريقه.

والغريب في الأمر أن بيل، الذي يتعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا من الجماهير ووسائل إعلام إسبانية، اختار صورة له يحتفل مع فاسكيز بأحد الأهداف، وعلق عليها قائلًا: ”الفريق متوحد. هلا مدريد“.

View this post on Instagram EQUIPO! UNIÓN! HALA MADRID! A post shared by Gareth Bale (@garethbale11) on Feb 27, 2019 at 9:55am PST

وبعد هدف بيل في الفوز على ليفانتي، ذهب زميله فاسكيز للاحتفال معه لكنه دفعه جانبًا وحرم أيًا من زملائه من الاحتفال معه بالهدف، في تعبير واضح عن غضبه منهم.

ولم يوضح بيل ما إذا كان سيبدأ مباراة الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو، أم سيكون على مقاعد البدلاء مجددًا مثلما يحدث في المباريات الأخيرة.