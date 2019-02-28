إليك عناوين أبرز الصحف الرياضية هذا الصباح.. عن إذلال ريال مدريد والفرق بين فينسيوس وسواريز (صور)

اكتظت الصفحات الأولى للصحف الرياضية حول العالم بالعناوين المثيرة هذا الصباح، خاصة في ظل مباريات عديدة مهمة لعبت أمس الأربعاء، في إسبانيا وإنجلترا، كان أبرزها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة وتوتنهام وتشيلسي، بخلاف التغطية اليومية لهذه الصحف.

الصحافة الإسبانية

ماركا

اختارت الصحيفة المدريدية نشر صورتين لكل من لويس سواريز وفينسيوس جونيور وكتبت: ”الفرق بين إضاعة الفرص وعدم إضاعتها“، في إشارة لحصول الشاب البرازيلي على فرص حقيقية ضيعها، فيما سجل سواريز كل الفرص التي أتيحت له.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيطر على اللقاء لكنه فشل في التسجيل، مشيدة بالشاب فينسيوس جونيور الذي فعل كل شيء في دفاع برشلونة لكنه لم يسجل.

كما تحدثت ماركا عن الجدل التحكيمي في اللقاء.

سبورت

احتفلت الصحيفة الكاتالونية بفوز برشلونة في البيرنابيو 3-0 ليتأهل لنهائي كأس الملك وكتبت عنوانًا: ”ملاك البيرنابيو“، وأضافت: ”إذلال جديد لريال مدريد.. وبرشلونة سيكون في نهائي جديد لكأس ملك إسبانيا للمرة السادسة على التوالي بعد الفوز على ريال مدريد في ملعبهم“.

كما اهتمت الصحيفة بإطلاق رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ومنحه السراح المؤقت تحث المراقبة القضائية.

آس

اختارت صحيفة ”آس“ المدريدية عنوانًا جاء فيه: ”فينسيوس يلعب وسواريز يقتل“، في إشارة لمستوى الشاب البرازيلي في اللقاء والذي كان الأفضل، لكن مهاجم برشلونة كان حاسمًا وسجل هدفين وساهم في الثالث الذي سجله فاران ضد مرماه.

كما ركزت الصحيفة على أخطاء التحكيم حيث كتبت: ”طالب ريال مدريد بضربتي جزاء وتسلل ديمبيلي في الهدف الثاني“.

موندو ديبورتيفو

كتبت الصحيفة الكاتالونية عنوانًا للكلاسيكو جاء فيه: ”نهاية قاتلة“، وأكدت أن برشلونة سيلعب النهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا، مشيدة بأهداف لويس سواريز الذي نفذ ضربة جزاء على طريقة بانينكا.

كما اهتمت الصحيفة بإطلاق سراح الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل تحث المراقبة القضائية.

الصحافة الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بتعادل ميلان في لاتسيو سلبيًا وكتبت ”ميلان جدار الكأس“.

كما تحدثت عن الحلول الأربعة لأزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع إنتر ميلانو الذي أبعده عن التشكيل وعن القيادة.

توتو سبورت

اهتمت توتو سبورت بإصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الكاحل، والتي أدت لإجراء فحوصات طبية، وكتبت: ”رونالدو.. يا لها من ضربة“.

كما اهتمت الصحيفة بفريق أتلانتا وتألقه في مسابقة كأس إيطاليا.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن قضية الأرجنتيني سالا وكتبت عنوانًا جاء فيه: ”نانت وكارديف.. الأزمة تشتد“.

كما اهتمت بكلاسيكو الكأس وكتبت: ”برشلونة يستمتع“.

فيما تحدثت عن تأهل أولمبيك ليون لنصف نهائي كأس فرنسا بعد فوز صعب على كان، وكتبت: ”أولمبيك ليون يتنفس الصعداء“.