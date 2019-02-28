ماذا قال سولاري بعد خسارة ريال مدريد ضد برشلونة؟

يرى سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، أن فريقه يتحمل مسؤولية الهزيمة 3-صفر أمام برشلونة في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد إهدار العديد من الفرص.

وقدم ريال أداء مسيطرًا بقيادة فينيسيوس جونيور، باستاد سانتياغو برنابيو، لكنه فشل في التسجيل وخرج من البطولة بالخسارة 4-1 في النتيجة الإجمالية.

وأبلغ سولاري مؤتمرًا صحفيًا: ”كرة القدم تتعلق بمدى فاعليتك، وفي الوقت الذي لعبنا فيه بالتزام كبير وحيوية، لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا“.

”خسرنا بشرف، لكن من الصعب الحديث عن العدل والإنصاف في كرة القدم“.

وعلى النقيض، كان برشلونة أكثر فاعلية في الهجوم وتقدم عكس مجريات اللعب في الشوط الثاني بهدف لويس سواريز، ثم ضاعف الفارق بفضل هدف عكسي من رفائيل فاران مدافع ريال.

واختتم سواريز، مهاجم أوروغواي، الأهداف من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

وقال الأرجنتيني سولاري ”المنافس سجل هدفًا من أول تسديدة على المرمى، وجاء الهدف الثاني بالخطأ في مرمانا، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا. لا يوجد ما نتحدث عنه“.

”قدمنا كل ما لدينا ولعبنا بشغف وإبداع، لكننا خرجنا بشعور حزين لأننا لم نتأهل للنهائي“.

ولا يملك ريال الكثير من الوقت للتعافي من الهزيمة، إذ يستضيف برشلونة المتصدر في الدوري يوم السبت، في آخر فرصة حقيقية للعودة إلى صراع المنافسة على اللقب، مع احتلاله المركز الثالث بفارق تسع نقاط خلف الفريق القطالوني.

وقال سولاري ”نأمل في استغلال بعض الفرص التي أهدرناها“.

وأضاف ”في كرة القدم، عليك استعادة تركيزك على الفور، لأن المباراة المقبلة ستسبب لنا الكثير من المشاكل أيضًا“.