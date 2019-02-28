فاران مدافع ريال مدريد ينشر صورة تُظهر إصابة بالغة في ركبته (شاهد)

نشر الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد صورة لركبته على إنستغرام، إذ تعرَّض لحوالي 4 إصابات بعدما سجل في مرمى فريقه الهدف الثاني في اللقاء أمام برشلونة الذي فاز 3-0 ليتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وتلقى المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم الماضية، العلاج في الملعب لكنه أكمل اللقاء دون مشاكل.

ويعتبر فاران أحد العناصر الأساسية في دفاع ريال مدريد، لكن الصحف الكاتالونية أكدت أن مشاركته في كلاسيكو السبت برسم الدوري الإسباني محل شكوك.

وقد يلجأ سولاري لإراحة مدافعه الفرنسي استعدادًا لمواجهة أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والذي يشهد غياب العميد سيرجيو راموس للإيقاف.