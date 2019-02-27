لويس سواريز يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد بثلاثية والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

وجه برشلونة لطمة كبيرة إلى منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وأحبط طموحات الفريق في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا لكرة القدم بالتغلب عليه 3 / صفر في عقر داره اليوم الأربعاء في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وأفسد برشلونة مغامرة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال والذي بذل جهدا كبيرا على مدار المباراة وكاد يهز الشباك أكثر من مرة لكنه فشل أمام بسالة دفاع وحارس مرمى برشلونة.

وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4 / 1 في مجموع المباراتين حيث سبق له أن تعادل 1 / 1 في مباراة الذهاب على ملعبه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم على استاد ”سانتياجو برنابيو“ معقل الريال بالعاصمة الإسبانية مدريد بالتعادل السلبي ثم سجل الأوروجوياني لويس سواريز هدف التقدم في الدقيقة 50 ثم جاء الهدف الثاني لبرشلونة من النيران الصديقة حيث سجله الفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 .

وأضاف سواريز الهدف الثاني له والثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة ة 73 .

قوووووووووووووول سواريز ???????????? pic.twitter.com/E1WH1Kp43S — FCBW Media ???? (@BarcelonaM60) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

قوووووووووووووول ثاني للبارسا ???????????? pic.twitter.com/HDKIRr5vy2 — FCBW Media ???? (@BarcelonaM60) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

اياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 0 × 3 برشلونة | هدف سواريز هاااااترك pic.twitter.com/CxXMbzI7eR — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس علما بأن الفريقين يلتقيان غدا إيابا على استاد ”ميستايا“ معقل بلنسية فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما على ملعب بيتيس بالتعادل 2 / 2 .