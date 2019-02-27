أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد.. سواريز يتقدم للفريق الكتالوني بثلاثية (فيديو)

تقدم لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بهدف في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي تقام على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، في جولة الإياب بدور الأربعة ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني قابل سواريز عرضية ديمبلي بتسديدة قوية أرضية سكنت شباك نافاس، وعزز سواريز تقدم فريقه بالهدف الثاني له ولفريقه بالطريقة نفسها، ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

قوووووووووووووول سواريز ???????????? pic.twitter.com/E1WH1Kp43S — FCBW Media ???? (@BarcelonaM60) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

قوووووووووووووول ثاني للبارسا ???????????? pic.twitter.com/HDKIRr5vy2 — FCBW Media ???? (@BarcelonaM60) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

اياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 0 × 3 برشلونة | هدف سواريز هاااااترك pic.twitter.com/CxXMbzI7eR — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وفرضت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين الفريقين بعدما سجل لوكاس فاسكيز هدف التقدم للريال، وتعادل مالكوم للبارسا لتبقى السيناريوهات مفتوحة في جولة الإياب على ملعب برنابيو.

صعد ريال مدريد بعد أن تخطى عقبة مليلية في دور الـ32 بعد الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة (4-0 ، 6-1) ثم فاز الريال على ليغانيس في دور الـ16 بنتيجة 3-0 ذهاباً وخسر إياباً بهدف نظيف، وتخطى عقبة جيرونا في دور الـ8 بنتيجة 4-2 و3-1.

وتأهل برشلونة بعد أن تجاوز ديبورتيفو ليونسيا في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ، 4-1 ثم عبر ليفانتي في دور الـ16 بعد الخسارة ذهاباً بنتيجة 2-1 والفوز إياباً بنتيجة 3-0 ، وفي دور الـ8 خسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 2-0 ولكنه فاز إيابًا بنتيجة 6-1.

وعلى صعيد بطولة كأس الملك، فاز برشلونة باللقب 30 مرة ولم يغادر الكأس أحضان البارسا في آخر 4 نسخ بينما حصد الريال اللقب 19 مرة آخرها عام 2014.