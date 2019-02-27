القضاء الإسباني يطلق سراح روسيل رئيس برشلونة السابق بعد سجنه عامين

منح القضاء الإسباني رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، الإفراج المؤقت مع البقاء تحت المراقبة القضائية، بعد اتهامه في قضايا غسيل أموال وأعمال إجرامية مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بلغت قيمتها 20 مليون يورو.

واعتقل الرئيس السابق لبرشلونة ما بين 2010 و2014، في أيار/مايو 2017، وظل في السجن طيلة فترة محاكمته، حيث طالب دفاعه مرارًا بمنحه السراح المؤقت بكفالة.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فالرئيس السابق لبرشلونة والذي كان وراء انتقال النجم البرازيلي نيمار لبرشلونة صيف 2013 يرغب في حضور الكلاسيكو، مساء اليوم الأربعاء، في سانتياغو بيرنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتوقع محامي ساندرو روسيل أن يكتفي القضاء بتطبيق غرامة مالية كبيرة على الرئيس السابق للفريق الكتالوني، الذي قدم استقالته ليخلفه صديقه ونائبه الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة أجبرت روسيل على حضور كل جلسات المحاكمة المقبلة مع سحب جواز السفر الخاص منه؛ لضمان بقائه داخل إسبانيا لاستكمال المحاكمة في القضية.

ووضع مسؤولو المحكمة شرطًا بتحديد عنوان ثابت لرئيس برشلونة السابق لوضعه تحت المراقبة حتى موعد الجلسة المقبلة، المتعلقة بالقضية والمقرر انعقادها 28 مارس المقبل.

وكان روسيل قد واجه تهمًا أخرى وقت رئاسته لنادي برشلونة، حيث تم اتهامه بتلقي عمولات على هامش صفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى النادي الكتالوني في 2013.