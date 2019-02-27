مدرب ”ليل“ الفرنسي يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة في صفقة نيكولاس بيبي

اعترف كريستوف جالتير، مدرب نادي ليل الفرنسي، بصعوبة الحفاظ على المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي، بعد نهاية الموسم الجاري.

وتألق الإيفواري بيبي رفقة ليل هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليغ 1، وأحرز 16 هدفًا، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة خلف الفرنسي كيليان مبابي، والأوروغوياني كافاني، نجمي باريس سان جيرمان.

وقال جالتير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية اليوم الأربعاء: ”سيكون من الصعب استمرار بيبي مع ليل الموسم المقبل، في ظل العروض المغرية التي يتلقاها من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها برشلونة الإسباني“.

وأضاف بقوله: ”هناك مباحثات مستمرة بين بيبي ورئيس نادي ليل حول مستقبله في النادي، إذا نجحنا في الحصول على المركز الثاني، وتأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هل سيوافق بيبي على البقاء معنا أم لا، سيكون هذا قراره الشخصي“.

ومضى جالتير يقول: ”بيبي هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال، وسيكون من الصعب علينا أن نحافظ على لاعب تطارده كبار الأندية في أوروبا“.

ويرغب نادي برشلونة في الحصول على خدمات بيبي بداية من الموسم المقبل، حيث يعاني البارسا من عدم وجود بديل للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.