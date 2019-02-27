تعرف على موقف آرثر من المشاركة في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الليلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم البرازيلي آرثر من المشاركة في مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

وقرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اصطحاب اللاعب العائد من الإصابة لقائمة الفريق المستدعاه للمباراة.

وبحسب صحيفة ”البيرديكو“ فإن مشاركة أرثر في كلاسيكو الليلة صعبة للغاية، غير أنه من المتوقع أن يكون على دكة البدلاء.

وبحسب نفس التقرير، سيكون اللاعب جاهزًا لكلاسيكو الدوري بعد أيام.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة ”كلاسيكو الأرض“ بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في جولة الإياب بدور الأربعة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفرضت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين الفريقين، بعدما سجل لوكاس فاسكيز هدف التقدم للريال، وتعادل مالكوم للبارسا، لتبقى السيناريوهات مفتوحة في جولة الإياب على ملعب برنابيو.