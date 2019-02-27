الكلاسيكو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة تشهد غياب عدة لاعبين

أعلن سانتياغو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة برشلونة في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعوودية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وشهدت القائمة عودة القائد سيرجيو راموس، الغائب عن مواجهة ليفانتي الماضية للفريق بالدوري، بسبب الحصول على بطاقة حمراء أمام جيرونا.

بينما واصل سولاري استبعاد إيسكو إلى جانب براهيم دياز، وماريانو دياز وخيسوس فاييخو فنياً، وماركوس يورينتي للإصابة.

واستدعى المدرب الأرجنتيني 20 لاعبًا لمباراة الكلاسيكو وهم:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودرويوزلا، ريجيليون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس جونيور.