القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في ملعب ”سانتاياغو بيرنابيو“، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1/1 على ملعب كامب نو، إذ تقدم ريال مدريد بهدف مبكر عن طريق لوكاس فاسكيز، وتعادل أصحاب الملعب عن طريق مالكوم في الدقيقة الـ 57.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة في تمام العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت للقاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وستذاع مواجهة الكلاسيكو عبر شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“، على قنوات beIN SPORTS HD1، و beIN SPORTS HD3، وbeIN SPORTS HD9.

وخصصت الشبكة ثلاثة معلقين للمواجهة وهم: عصام الشوالي، وحسن العيدروس، وأحمد الطيب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم الـ3 من شهر مارس المقبل، على الملعب ذاته، وتلك المرة ستكون مواجهة “كلاسيكو” ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

يدير اللقاء، الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، وسيكون الحكم دي بورجوس هو الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو ”VAR“.

وعلى الجانب الآخر، في منافسات نصف نهائي الكأس، يلتقي فالنسيا على أرضه في مباراة الإياب مع ريال بيتيس، والذهاب انتهى بالتعادل (2-2) بين الفريقين.