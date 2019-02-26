أسينسيو قبل الكلاسيكو: فوز ريال مدريد على برشلونة في كأس الملك تحد جديد لي

أكد ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أن الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا سيمنحه شعورًا خاصًا لأنه اللقب الوحيد الذي لم يسبق له أن فاز به مع الفريق.

وقال أسينسيو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”الكأس هو اللقب الوحيد الذي لم أفز به مع الريال. هذا يمنحني شعورا خاصا تجاه الفوز بهذا اللقب، الآن لابد أن نجتاز مباراة الكلاسيكو لنصل إلى نهائي البطولة. أشعر بإثارة بالغة في هذه البطولة.

ويلتقي ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وعن مفاتيح الفوز في مباراة يوم الأربعاء، قال أسينسيو إن الفريق يجب أن يقدم أداء في غاية القوة خلال الدقائق الأولى من المباراة وسط دعم كبير من جماهيره، المباراة قوية ولكننا سنبحث عن الفوز منذ البداية في هذه المواجهة الصعبة على ملعبنا.

وأضاف: نعلم أنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا. والآن هو الوقت الحاسم على كل شيء في البطولات التي ننافس فيها. الفريق عليه أن يتسم بالتماسك وأن يتعامل كوحدة واحدة ويحقق النتائج بنفس الشكل الذي كان عليه في سنوات ماضية.

ويرى أسينسيو أن الابتكار مهم للغاية في كرة القدم لأن بعض المواقف تحسم في جزء من ألف جزء من الثانية.