نادي برشلونة وميسي يشعلان مباراتي الكلاسيكو ضد ريال مدريد مبكرًا

أشعل برشلونة مباراتي الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنشر فيديو تضمن الإحصائيات الأخيرة في ”سانتياغو بيرنابيو“، حيث تمكن الفريق من الفوز في 9 لقاءات من أصل 19 الأخيرة.
كما جاء في الفيديو مجموعة من النتائج الكبيرة التي حققها برشلونة في البرنابيو ومنها 6-2 و3-0 و2-0 و4-0.
وأشار الفيديو لعدد أهداف الأسطورة ليونيل ميسي في البيرنابيو التي بلغت 15 هدفًا.
???????? " العقد الكبير في البرنابيو " برشلونة يشعل الكلاسيكو مبكرا عبر التويتر.
#ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/o9xy5A8G0W
— El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) February 25, 2019
وركزت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية على كون ميسي يعتبر الحصان الأسود لريال مدريد في معقله سانتياغو بيرنابيو.
وفاز برشلونة رفقة ميسي بـ10 لقاءات من أصل 19 في سانتياغو بيرنابيو منذ 2005، سجل خلالها 15 هدفًا.
وخلال 19 لقاء في البيرنابيو سجل ميسي في 11 وفشل في 8 لقاءات، وسجل هاتريك مرة واحدة كانت في لقاء في إطار الدوري الإسباني في 2014، في لقاء انتهى لصالح برشلونة 4-3.