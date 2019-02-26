التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

توقع الإعلامي الفريدو مارتينيز، التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة ضد ريال مدريد، في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، في تمام ال11 مساء بتوقيت السعودية.

وتعادل الفريقان ذهابًا في كامب نو بهدف لمثله.

ويحتاج ريال مدريد للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل، فيما يحتاج برشلونة للتعادل بأكثر من هدف لمثله، أو الفوز للتأهل.

وبحسب مارتينيز، فإن تشكيلة برشلونة ستكون كالآتي:

حراسة المرمى: شتيغن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونغلي، خوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي

وبذلك سيبدأ ديمبلي أساسيًا على حساب البرازيلي فيليب كوتينيو.