صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة حول تجديد عقد مودريتش مع نادي ريال مدريد

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية مفاجأة مدوية حول تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن ريال مدريد قام بتجديد عقد مودريتش منذ أشهر، وبالتحديد قبل فوزه بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وأشارت إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد واللاعب نفسه، حيث أكدت المصادر أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أشرف بنفسه على تجديد عقد مودريتش، بوصفه أحد أبرز وأهم لاعبي الفريق.

وأكدت أن بيريز حسم ملف مودريتش مبكرًا، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدمات الكرواتي الدولي، وخاصة نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتابعت بقولها: ”تم تجديد عقد مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، وأصبح وفقًا للعقد الجديد ضمن أعلى 3 لاعبين أجرًا في ريال مدريد، إلى جانب القائد سيرجيو راموس، والويلزي غاريث بيل“.

وأردفت موندو ديبورتيفو بقولها: ”قرار التجديد للكرواتي مودريتش كان محسومًا في إدارة ريال مدريد، ولكن بيريز رفض إعلان التجديد رسميًا، حتى لا يسعى لاعبون آخرون، مثل الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس، إلى التفاوض مع النادي لتجديد عقودهم، حيث يرغب اللاعبان في حسم موقفهما من الاستمرار رفقة الملكي“.

وينتظر نادي ريال مدريد موقعة حاسمة غدًا الأربعاء، أمام برشلونة، على ملعب سناتياغو برنابيو، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل 1-1.