إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. سبب مخاوف برشلونة قبل الكلاسيكو

شكل كلاسيكو كأس الملك في إياب نصف النهائي مادة للصحف الإسبانية، إذ كان التحكيم أحد أبرز مخاوف برشلونة، فيما فضلت الصحف البريطانية الحديث عن قرار ساري بطرد الحارس كيبا من التدريبات بعد أزمة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الصحف الإسبانية

سبورت

تحدثت سبورت الكاتالونية عن وجود “ إنذار “ في غرف ملابس برشلونة بشأن التحكيم، إذ أكدت أن لاعبي الفريق قلقون بشأن الأخطاء التي حدثت في اللقاءات الأخيرة من الحكام لفائدة ريال مدريد، قبل مواجهتي الكلاسيكو في الكأس والليغا.

كما تحدثت الصحيفة عن الاستفتاء داخل أنصار برشلونة، والذين يؤمنون بقدرة فريقهم على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ماركا

بدأت حمى الكلاسيكو تغزو صحف إسبانيا قبل يوم من المواجهة المنتظرة الأولى في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وركزت ماركا على أزمة غاريث بيل مع زملائه وكتبت :“ المصالحة في الكلاسيكو يا بيل “ وأكدت أن المدرب سولاري قلل من الأزمة؛ لكونه يحتاج الجناح الويلزي في لقاءي الكلاسيكو.

كما تحدثت الصحيفة عن التحقيق المفتوح ضد مدرب أتلتيكو مدريد من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية حركته غير الأخلاقية خلال لقاء يوفنتوس.

موندو ديبورتيفو

اتفقت الصحيفة الكاتالونية مع سبورت ونشرت عنوان :“ إنذار الفار “ في إشارة لاستفادة ريال مدريد من حكم الفيديو في اللقاءات الأخيرة، وأشارت إلى كونه كان سببًا في بقائهم في المنافسة على الليغا.

كما تحدثت الصحيفة عن كون سانتياغو بيرنابيو مزرعة ليونيل ميسي المفضلة؛ حيث سجل 15 هدفًا.

الصحف البريطانية

ذا صن

عادت ّ ذا صن “ للحديث عن أزمة الحارس الإسباني كيبا مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، على خلفية أحداث نهاية لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأشارت الصحيفة في عنوان لها إلى طرد المدرب الإيطالي للحارس الإسباني من تدريبات الفريق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الإسبانية على مصير حادث الأرجنتيني سالا لاعب نانت وكارديف سيتي والغموض الذي يلف القضية.

كما تحدثت الصحيفة عن المدير الرياضي لباريس سان جرمان ومصيره وكتبت عنوان :“ اللغز هينريكي ”.