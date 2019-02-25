الكلاسيكو.. نادي برشلونة يفتقد لاعب وسطه أمام ريال مدريد

دخل آرثر ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني المرحلة النهائية في العلاج من الإصابة، لكنه لن يشارك مع النادي الكتالوني في الكلاسيكو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، على سانتياغو برنابيو.

وتعرض ميلو للإصابة، مطلع الشهر الحالي، في عضلات الفخذ الخلفية، خلال مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، وكان من المتوقع غيابه لمدة شهر لكنه عاد للتدريبات.

وتأقلم ميلو سريعًا مع برشلونة، منذ انضمامه من جريميو البرازيلي العام الماضي، لكنه غاب عن التعادل السلبي مع ليون في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، وكذلك المواجهة الأخيرة في الليغا أمام إشبيلية.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن ميلو شارك مع زملائه في التدريب الجماعي، يوم الإثنين، وهذا يعني أنه من المستحيل عمليًا مشاركته في الكلاسيكو، يوم الأربعاء.

لكن هذا الوضع قد يتغير في الكلاسيكو التالي، يوم السبت المقبل، على سانتياغو برنابيو أيضًا في الدوري؛ لأن اللاعب البرازيلي يتقدم في العلاج بشكل جيد.

وسينتظر اللاعب التقرير الطبي النهائي، الذي سيمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في كلاسيكو الليغا وليس الكأس.