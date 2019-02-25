كشف واقعة تزوير في مباراة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن إشبيلية، الإثنين، أنه سيقدم شكوى لرابطة الدوري الإسباني وللجهات الأمنية المختصة، على خلفية اكتشافه إعادة بيع تذاكر مزورة، خاصة بمباراته أمام برشلونة، السبت، في الدوري الإسباني.

وقال إشبيلية في بيان إنه قرر التقدم بهذه الشكوى بعد تلقيه شكاوى في هذا الصدد من أعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح النادي الأندلسي أنه اكتشف عملية بيع التذاكر المزورة تمت قبل بداية المباراة مباشرة، وأن أسعارها تجاوزت السعر الرسمي بفارق كبير للغاية.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة 4/2 وقد سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف لبرشلونة (هاتريك).

كما أوضح إشبيلية أن من قاموا بهذه العملية الاحتيالية حصلوا على التذاكر من خلال الموقع الرسمي للنادي ثم تلاعبوا بها وأعادوا بيعها مرة أخرى عبر إحدى المنصات الإلكترونية على الإنترنت.

وأشار إشبيلية إلى إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاحتيال الذي لم يضر بالجماهير التي اشترت التذاكر بطريقة قانونية سليمة وحسب، بل أيضًا بأعضائه الذين احتلت مقاعدهم في ملعب المباراة من قبل آخرين بشكل غير شرعي.