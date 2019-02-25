قبل الكلاسيكو.. كريم بنزيما يكشف كيف أصبح أفضل برحيل كريستيانو رونالدو

عبَّر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الموسم الحالي، بعدما أصبح الهداف الأول للفريق الملكي بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس.

وأجرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية مقابلة مع بنزيما، ونشرت جزءًا منها على غلافها، اليوم الإثنين، حيث كشف بنزيما عن تحوله من لاعب مساعد لرونالدو، إلى مسجّل للأهداف.

وقال بنزيما: ”في السابق كنت ألعب بجوار كريستيانو رونالدو. كنت أبحث عنه دائمًا لمساعدته على إحراز المزيد من الأهداف. كنت أقوم بدور المساعد، الآن أكشف عن رغبتي في تسجيل الأهداف. أريد أن أقود فريقي للفوز، وهذا ما أحبه“.

وأضاف بنزيما، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا: ”أنا أحب حياتي.. أشعر وكأنني أطير“.

وسجل بنزيما 20 هدفًا وصنع 7 مع ريال مدريد الموسم الحالي، في 40 مباراة، ويحتل الفرنسي صدارة هدافي الفريق.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وبنزيما هو ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، برصيد 212 هدفًا.