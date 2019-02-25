تقارير: جوردي ألبا يجدد تعاقده مع نادي برشلونة حتى 2024

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة اقترب بشدة من تجديد عقده مع جوردي ألبا، إثر محادثات استمرت لفترة طويلة بين الطرفين.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ألبا، الظهير الأيسر للبلوغرانا، سيجدد عقده في الساعات القليلة المقبلة، إذا لم تَسِر الأمور بشكل خاطئ.

وأضافت: ”الاتفاق بين برشلونة وجوردي ألبا قريب للغاية، ويمكن إتمامه خلال الساعات المقبلة“، مضيفة أن اللاعب سيمدد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة، لينتهي عقده في عام 2024 المقبل.

وينتهي عقد ألبا الحالي، في صيف 2020، ولذلك يعمل برشلونة على تجديده لتحصين نجمه من أطماع كبار أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، يعد السبب الرئيسي لاقتراب ألبا من تجديد عقده، بعدما قرر التدخل بشكل شخصي في المفاوضات“.

وختمت بأن بارتوميو تدخل بصفة شخصية في التعاقد مع فرينكي دي يونغ، نجم أياكس أمستردام الهولندي، بفترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليصبح جوردي ألبا هو اللاعب الثاني الذي يتولى رئيس برشلونة مهمة إنهاء أمره.