نيمار باكيًا يتحدث عن علاقته بميسي قبل الرحيل عن نادي برشلونة (فيديو)

تحدث النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن علاقته بزميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه ساعده كثيرًا حين وقع للفريق الإسباني صيف 2013.

وقال نيمار في حوار مع إحدى القنوات البرازيلية، باكيًا: ”سأحكي هذه القصة للجميع، حين كنت في برشلونة وفي الوقت الذي كنت أحتاج خلاله للدعم، جاء النجم الأول للفريق والأفضل في العالم وأعطاني الحب والدعم“.

وأضاف النجم البرازيلي الذي لعب مع ميسي 4 مواسم قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان، في صفقة أثارت الجدل: ”لقد كان الأمر صعبًا جدًّا، لأن ميسي بالنسبة لي شخص مميز“.

وأكد نيمار أن ميسي طلب منه أن لا يخجل أو يخاف، وقال له: ”لا تخجل ولا تخف مني أو من أي أحد، أنا هنا لأساعدك“.

وترددت إشاعات عن كون نيمار فضل الرحيل من برشلونة للخروج من ظل ميسي، وليكون النجم الأول لفريق ما، ويتنافس على الجوائز الفردية.

وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وجَّه رسالة واضحة إلى ريال مدريد بالقول، إن نيمار باق مع الفريق ولا نية مطلقًا للاستغناء عن خدماته.

وقال رجل الأعمال القطري في حواره مع صحيفة ”ماركا“: ”لا ريال مدريد ولا أي ناد في العالم يحتاج للاتصال بنا من أجل نيمار أو أي لاعب آخر“.

وواصل: ”ريال مدريد يعلم يقينًا أن نيمار ليس للبيع، وأن اللاعب لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف. علاقتنا ممتازة بنيمار ووالده، بنيت للبقاء طويلًا“.

وزعمت تقارير كثيرة أن نجم البرازيل نادم على الانضمام إلى بطل فرنسا ويود الرحيل عن الفريق.

ويغيب نيمار عن مباريات الفريق بسبب الإصابة، لكن باريس يواصل مشواره بنجاح في الموسم الحالي وبات قريبًا من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عامًا في 23 لقاءً بالموسم الحالي وسجل 20 هدفًا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.