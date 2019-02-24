ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 25 (صورة)

أفلت فريق ريال مدريد، من فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأحرز هدفي الريال، الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل من ضربتي جزاء في الدقيقتين 43 و78 من زمن اللقاء.

وحصل الريال على ضربة الجزاء الثانية بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليحتسبها الحكم بعد مراجعة اللقطة.

فيما جاء هدف ليفانتي الوحيد عن طريق روغر مارتي سالفادور في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل الريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: