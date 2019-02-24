هدف مباراة ريال مدريد وليفانتي.. كريم بنزيما يتقدم للملكي (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الأول لناديه ريال مدريد، في المباراة التي تجمعه مع ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية “ VAR“.

ليفانتي 0 × 1 ريال مدريد | هدف بنزيما pic.twitter.com/jnPEZRRuWh — …………………….. (@ezpVPrBJErJuK0u) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله الضئيلة في التتويج باللقب؛ حيث يملك 45 نقطة في المركز الثالث، مقابل 57 نقطة لبرشلونة المتصدر، في المقابل يملك ليفانتي 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ريغيلون.

الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

الهجوم: فينيسيوس، فاسكيز، وبنزيما.

بينما جاءت تشكيلة ليفانتي، كالآتي:

حراسة المرمى: فيديز.

الدفاع: بيير، سيمون، روجر، برادي.

الوسط: موراليس، روبن فيزو، روتشينا، كاباكو.

الهجوم: لونا، وكامبانا.