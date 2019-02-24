رئيس بايرن ميونيخ يزيد من الغموض حول جيمس رودريغيز ويفتح الباب للتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

تحدث أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن مستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز وإمكانية التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

وقال هونيس حول هيرنانديز: ”إنه بطل للعالم، أتصور أننا سندفع الشرط الجزائي في عقده لو طُلب منا ذلك ولو منحونا الفرصة للتعاقد معه“.

وارتبط المدافع الفرنسي ببايرن ميونخ في سوق الانتقالات الشتوي، لكن الفريقين قررا تأجيل النقاش بينهما حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضاعف رئيس بايرن ميونخ من الغموض حول مستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز والذي يملك الفريق حق التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو وقال: ”هذا مرتبط برغبات المدرب، إن قال لنا إنه يرغب في بقاء جيمس الموسم المقبل سندفع 42 مليون يورو، نملك فرصة شراء عقده وما زال أمامنا حتى مايو القادم لاتخاذ قرار نهائي، حاليًا لم نتخذ أي قرار في الموضوع“.

وكان جيمس رودريغيز قد لمح مؤخرًا لإمكانية عودته لريال مدريد في الصيف المقبل، فيما تشير عدة تقارير إعلامية لعدم رغبة بايرن ميونخ في استمراره الموسم القادم.