هذه نصيحة كريستيانو رونالدو لصديقه جيمس رودريغيز لضمه إلى يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو الذي أكمل عامه الرابع والثلاثين يوم الثلاثاء، طالب زميله السابق جيمس رودريغيز بمحاولة الانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل.

وزعمت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه يمكن إعادة لم شمل الأصدقاء في تورينو هذا الصيف، عندما تنتهي إعارة رودريغيز في بايرن ميونخ.

ويبدو أن رونالدو يعشق الحياة في تورينو بعد انضمامه لنادي السيدة العجوز من ريال مدريد العام الماضي، ويحاول إقناع زميله السابق بالانضمام للنادي الإيطالي.

ويمكن لروديغيز أن يحذو حذو صديقه باللعب ليوفنتوس بعد عودته إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، في ظل أن النادي الملكي يملك العديد من اللاعبين في مركز رودريغيز ذاته.

ويعتقد يوفنتوس أنه يسعى للحصول على لاعب يشغل مركز رقم 10 في ظل اهتمام ريال مدريد بضم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويسعى رودريغيز للرحيل عن بايرن ميونخ في ظل تراجع دوره بالفعل، بعد تولي نيكو كوفاتش تدريب النادي البافاري في بداية الموسم الحالي.

وفي حال إتمام هذه الصفقة سيتهيأ لريال مدريد عقد العديد من الصفقات أبرزها إيدن هازارد نجم تشيلسي الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل.

وفي المقابل يمكن أن ينتقل إيسكو إلى تشيلسي، فضلًا عن ضم تشيلسي للاعب ريال مدريد المعار للنادي الإنجليزي ماتيو كوفاسيتش.

وفي بايرن ميونخ يعني رحيل رودريغيز إمكانية التعاقد مع نجم تشيلسي الشاب كالوم هدسون أودوي.