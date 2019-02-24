القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في استاد ”سوسيداد دي فالنسيا“، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها خليل البلوشي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.

وسقط الريال في آخر مبارياته أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم،

على الجانب الآخر، يحتل فريق ليفانتي المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيغو، وفاز (4-1)، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.

وكان الميرنغي قد خسر لقاء الدور الأول أمام ممثل مدينة فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ويغيب الريال عن الفوز أمام ليفانتي في الليغا منذ 2 مارس عام 2016 بنتيجة 3 – 1.