موعد مباراة ليفانتي وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه فريق ليفانتي نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في مباراة قوية يسعى من خلالها الميرنغي لمواصلة ملاحقة كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة في صراع المراكز المتقدمة بالدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل المباراة في ملعب صعب للغاية هو ملعب ”سيوتات دي فالنسيا“ الذي يتكبد فيه الكبار عناء مواجهة صعبة ضد فريق ليفانتي.

بينما يشتهر ليفانتي بتعقيد الأمور على هذا الملعب على المنافسين، وهو الذي فاز بهدفين مقابل هدف على ريال مدريد في الدور الأول على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 45 نقطة، متأخرًا عن غريمه التقليدي نادي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الـ 21.45 بتوقيت القاهرة، الـ 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها خليل البلوشي.