‏ آس: ريال مدريد يجهز أبرز أسلحته لمواجهة برشلونة‎

اقترب إيسكو نجم خط وسط فريق نادي ريال مدريد من العودة إلى تشكيلة الفريق، عقب مشاركته بجزء من الحصة التدريبية، مع زملائه في الفريق.

وأشارت صحيفة ”آس“ المدريدية إلى أن إيسكو يشارك في التدريبات بقوة مع الميرنغي الذي يستعد لنظيره ليفانتي، يوم الأحد، المقبل على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيسكو اقترب من تدعيم تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ومن المحتمل أن يشارك بجزء من مباراة ليفانتني.

ومن المحتمل أن يكون إيسكو مفاجأة سولاري خلال مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي الكأس، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.