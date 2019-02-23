التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام إشبيلية بالدوري الإسباني.

النادي الكتالوني يحل ضيفًا على نظيره الأندلسي، ضمن منافسات الأسبوع 25 لليغا، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“.

واختار فالفيردي، تشكيلًا يضم:

تير شتيغن، سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، كوتينيو، ميسي، سواريز.

يذكر أن البارسا يتصدر الليغا برصيد 54 نقطة، ويحتل إشبيلية المركز الرابع بـ37 نقطة.

فيما جاء التشكيل الرسمي لفريق إشبيلية: فاكليك، ووبر، روق، برومز، بن يدر، غوميز، سارابيا، بانيغا، ميركادو ، كيجر، نافاز.