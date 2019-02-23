كل ما تريد معرفته عن مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية، مساء السبت، في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز على حساب إشبيلية، لتعزيز الصدارة قبل مباراة الكلاسيكو، الأربعاء المقبل، أمام ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، وحقق النادي الكتالوني 16 فوزًا و6 تعادلات وخسر مباراتين، وسجل 61 هدفًا واستقبل 23 هدفًا والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة والدوري برصيد 22 هدفًا.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة من خلال 10 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق الأندلسي 38 هدفًا واستقبل 28 هدفًا والفرنسي وسام بن يدر هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6/1 في إياب نصف نهائي كأس الملك، وخسر برشلونة في آخر زيارة لمعقل إشبيلية بنتيجة 2/0.

بروفة الكلاسيكو

يسعى برشلونة للفوز لتعزيز الصدارة في بروفة مهمة قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ويستمر غياب آرثر والحارس جاسبر سيليسين ورافينيا للإصابة. ويعتمد المدرب أرنستو فالفيردي على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي كليمنت لينغيلت وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا للدفاع.

ويقود الوسط سيرجيو بوسكيتس وأرتور فيدال وإيفان راكيتيتش، بينما يقود الهجوم فيليب كوتينيو وليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأكد أيمن يونس مهاجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن برشلونة يقدم مستويات مهزوزة في الفترة الحالية ولكنه يخوض اختبارًا صعبًا أمام إشبيلية ثم مباراة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأضاف: ”برشلونة يعتمد على قدرات ميسي ويأمل بالتأكيد بعودة خطورة سواريز بجانب خبرات بوسكيتس وراكيتيتش وفيدال، وأعتقد أن امتصاص حماس جماهير إشبيلية سيكون مفتاح حسم الفوز“.

طموح إشبيلية

يسعى إشبيلية بقيادة مدربه بابلو ماشين لتحقيق الفوز على حساب برشلونة والثأر ورد الاعتبار من الهزيمة بسداسية في إياب نصف نهائي الكأس.

ويفتقد الفريق الأندلسي خدمات مانويل نوليتو وسيرجيو إسكوديرو للإصابة.

ويعتمد إشبيلية على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس توماس فاكليك وأمامه الثلاثي سيمون كاير ودانييل كاريكو وسيرجي غوميز في خط الدفاع مع رباعي الوسط فرانكو فاسكيز وإيفر بانيغا وخيسوس نافاس وكوينسي بروميس مع صانع اللعب بابلو سارابيا.

ويقود خط الهجوم الثنائي وسام بن يدر وبجواره المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا.