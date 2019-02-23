القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمواجهة منافسه إشبيلية، في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وتُنقل مباراة برشلونة وإشبيلية على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلّق علي محمد علي.

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 56 نقطة، مقابل 37 نقطة لإشبيلية في المركز الرابع.

وأعلن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية، والتي غاب عنها: توماس فيرمايلين، وياسبر سيليسن، وكيفين برنس بواتينغ، وسيرجي سامبر، وكلير توديبو، وآرثر ميلو.

وقال فالفيردي:“إشبيلية فريق يجب أن نخشاه حين يلعب على ملعبه، وصحيح أن لاعبيه ليسوا بنفس المستوى طوال الموسم، وهذا ما كانوا يعانون منه مؤخرًا، لكنهم منافس صعب، وحققوا نتائج جيدة ضد فرق أعلى الجدول، وحين لعبنا ضدهم على ملعبهم بكأس الملك خسرنا“.

وأضاف:“إشبيلية دائمًا يجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، وهذه مباراة مهمة، ونحن نعرف ماذا تعني لنا هذه المباراة، والليغا لم تُحسم بعد، ولن يتم حسم أي شيء الأسبوع المقبل (يقصد الكلاسيكو)، ولكننا نركز على أنفسنا وليس على خصومنا“.

وسجل ليونيل ميسي نجم برشلونة 9 أهداف في 11 مباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري الإسباني، بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات، وخسارة وحيدة، وفي آخر 4 زيارات لهذا الملعب، سجل ميسي، 5 أهداف في شباك الفريق الأندلسي.