موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

يلاقي نادي برشلونة منافسه إشبيلية، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وإشبيلية على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 54 نقطة، مقابل 37 نقطة لإشبيلية في المركز الرابع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة 4/2 في أكتوبر الماضي، في حين فاز إشبيلية 2/0 قبل أن يعود برشلونة ويحقق الفوز بنتيجة 6/1 في ربع نهائي كأس إسبانيا في يناير الماضي.

ويعود آخر فوز لإشبيلية على برشلونة في الدوري الإسباني إلى أكتوبر 2015، عندما فاز الفريق الأندلسي 2/1.

وسبق أن لعب برشلونة وإشبيلية 149 مباراة في الدوري الإسباني، وحقق النادي الكتالوني الفوز 81 مرة، سجل فيها 304 أهداف، في حين فاز إشبيلية 36 مرة، مسجلًا 189 هدفًا، وانتهت 32 مباراة بالتعادل.

وقاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 29 مباراة أمام إشبيلية مع الأندية التي دربها، وسجل الفوز 13 مرة، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 13 مرة. وأمام بابلو ماشين مدرب إشبيلية، شارك ضد برشلونة 6 مباريات، وفاز مرة وحيدة، وخسر 5 مرات ولم يتعادل.